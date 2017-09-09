У Львові обмежено рух транспорту на вул. Івана Франка

У Львові з 22.00 год. 8 вересня і до 05.00 год. 11 вересня буде обмережено рух транспортних засобів на вул. І. Франка на проміжку від вул. Зеленої до вул. Костомарова. На цьому відрізку відбуватимуться ремонтні роботи із заміни колії.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у зв’язку із заміною частини трамвайної колії на вул. І. Франка, від сьогодні, 8 вересня, з 22.00 год. і до 11 вересня буде припинено рух трамваїв № 1, 3, 4, 5, 7. Трамваї № 8 та 2 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Трамвай № 8 курсуватиме до зупинки «Академія мистецтв». Трамвай № 2 курсуватиме за маршрутом: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Вернадського, і в зворотному напрямку: вул. Вернадського – вул. І. Франка – вул. Дорошенка – вул. Коновальця.