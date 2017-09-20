У Львові на вулиці виявили рештки людини

У Львові 19 вересня на одній із вулиць Шевченківського району міста виявили людські рештки.

Рештки людини (кістки, фрагменти одягу) виявили на території садового кооперативу (6-й Топольний провулок). Попередньо, за висновком фахівців, знайдені рештки людини, орієнтовно, 10 -15 річної давності.

Як раніше повідомляла агенція «Вголос», у січні 2016 року фахівці комунального підприємства «Доля» знайшли на території садового кооперативу «Світоч» (6-й Топольний провулок) у Львові останки 67 ненароджених дітей та немовлят, які загинули в пересильній тюрмі №25 у 1944-1945 роках.

Про це розповів директор КП ЛОР «Доля», відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета.

У 2014-2015 рр. фахівці «Долі» працювали на території музейного комплексу «Територія терору», де діяла пересильна тюрма №25, а також на ділянці в садовому кооперативі «Світоч» (6-й Топольний провулок).