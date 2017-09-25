У Львові копчена риба з ринку «Привокзальний» поклала на лікарняні ліжка 56 людей

У Львові, станом на ранок понеділка, 25 вересня, до 56 осіб зросла кількість постраждалих після вживання копченої риби з ринку «Привокзальний».

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, кількість постраждалих внаслідок харчового отруєння продовжує зростати. Станом на 6.00, до медиків звернулося 56 осіб, які відчули різке погіршення стану здоров‘я після вживання копченої риби.

«До медиків вже звернулося 56 людей, з них семеро дітей віком від 3 до 15 років. Четверо людей після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися, вони проходять амбулаторне лікування. На даний час у Львівську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 50 осіб, ще двоє – госпіталізовано у лікарню міста Пустомити», – повідомили у департаменті.

Стан 14 пацієнтів наразі важкий, всі інші – в стані середньої тяжкості.

