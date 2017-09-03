У Львові двоє дівчат-підлітків потрапили у ДТП

У Львові вчора, 2 вересня, під час ДТП на вул. Боткіна постраждало двоє неповнолітніх дівчат.

Попередньо встановлено, що моторолер, під керуванням неповнолітньої львів‘янки, зіткнувся з іномаркою внаслідок чого отримали травми і були госпіталізовані водій та пасажирка моторолера. У них діагностовано тілесні ушкодження різного степеню важкості. За даними медиків, пасажирка моторолера на момент ДТП перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Всі обставини автопригоди, в якій постраждали підлітки, встановлюються.