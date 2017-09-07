У Львові до кінця року перекриють рух транспорту від вул. Зеленої до житлового масиву «Пасічний»

У Львові з 08.00 год. 08 вересня і до 20.00 год. 30 грудня, буде перекрито рух транспортних засобів від будинку № 261 на вул. Зеленій до житлового масиву «Пасічний».

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, перекриття руху транспортних засобів зумовлене проведенням капітального ремонту дороги.

Роботи виконує ТзОВ «Альтіс-Спецбуд» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, у кінці серпня розпочалися роботи з реконструкції дороги від вул. Зеленої, 261 до житлового масиву «Пасічний». Вартість робіт ставитиме 5 млн. грн. Роботи триватимуть до кінця року.