У Львові цьогоріч рекордна кількість першокласників

У Львові у 2017-2018 навчальному році до першого класу піде найбільша кількість дітей за останні п’ять років.

Про це повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради.

Згідно з інформацією, сьогодні 8523 першокласників у Львові сядуть за шкільну парту, минулоріч було на 300 учнів менше.

«Торік, у львівських школах було 8223 першачків. А якщо цьогорічну кількість учнів перших класів порівняти із 2012 роком, то їх більше на 1585 дітей. Також, станом на 1 вересня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах Львова навчатиметься 4016 учнів випускних, 11-х класів», – повідомила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.