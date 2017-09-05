У Львові 6 вересня частина Франківського району залишиться без водопостачання

Завтра, 6 вересня, буде тимчасово призупинено подачу холодної води до частини будинків у Франківському районі Львова.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 6 вересня, буде тимчасово призупинено подачу холодної води до частини будинків у Франківському районі.

У зв’язку з проведенням планових робіт із заміни запірної арматури діаметром 400 мм на вул. Копистинського, завтра, 6 вересня, з 09.00 до 18.00 год буде припинено подачу води у Франківський район, обмежений вулицями: вул. Копистинського – вул. Кульпарківська (парна сторона від №56 до №98, непарна від №59 до №73) – вул. Терлецького – вул. Любінська (парна сторона від №50 до №58, непарна від №53 до №77) і прилеглі до них вулиці Порохова, Робітнича, Поперечна, Зв’язкова, Окружна.