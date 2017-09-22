У Львові 23 вересня буде змінено рух громадського транспорту в районі ТЦ «Forum Lviv»

23 вересня, у зв’язку зі святкуванням річниці ТЦ «Forum Lviv», буде призупинено рух тролейбусного маршруту №13 з 19.00 год. Також з 19.00 год буде змінено рух громадського транспорту – автобуси об’їжджатимуть вул. Куліша по пр. Чорновола.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З 19.00 год автобусні маршрути, які курсують по вул. Куліша, будуть здійснювати об’їзд по пр. Чорновола», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Рух автотранспорту на вул. П. Куліша, на ділянці від перехрестя вул. П. Куліша та вул. Під Дубом до вул. Академіка Люльки, буде обмежено з 19.00 до 22.00 год, об’їзд здійснюватиметься прилеглими вулицями. Рух буде коригуватися відповідними підрозділами патрульної поліції міста Львова, виходячи зі ситуації в зоні проведення заходу.