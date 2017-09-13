У Львові 14 вересня відбудеться матч Ліги Європи з футболу

14 вересня, о 22.05, за київським часом у Львові на стадіоні «Арена Львів» відбудеться поєдинок 1-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2017-2018 рр. між командами «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Естерсунд» (Естерсунд, Швеція).

В минулому сезоні «Зоря» стала бронзовим призером чемпіонату України, отримавши пряму путівку в груповий етап Ліги Європи. Шведський «Естерсунд» в національній першості сезон закінчив на восьмому місці, але перемога в Кубку Швеції подарувала команді перепустку в Лігу Європи.

Матч Ліги Європи-17/18 «Зоря» – «Естерсунд» судитимуть арбітри з Швейцарії. Головний арбітр – Штефан Клосснер. Асистенти арбітра – Ремі Цграгген та Марко Цюрхер. Додаткові арбітри – Алан Б’єрі та Сандро Шюрер. Четвертий арбітр – Ян Кубелі, повідомляє Львівський портал.