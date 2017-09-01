У львівських школах навчальний рік розпочався з уроку про необхідність сортування сміття

Навчальний рік у школах Львова сьогодні розпочинається з першого уроку про екологічну культуру.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Одним зі стратегічних напрямків розвитку освіти Львова в контексті положень «Нової української школи» є підвищення рівня екологічної свідомості, яка дозволить у майбутньому будувати безпечне екологічно чисте середовище. Нам важливо донести до дітей інформацію про стан забруднення навколишнього середовища, роз`яснити їм необхідність сортування і повторного використання сміття», – так прокоментували в управлінні освіти Львівської міської ради тему першого уроку 2017/2018 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах міста.