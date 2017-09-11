У Львівській області на світанку загинули двоє молодих мотоциклістів

На Львівщині 10 вересня загинули двоє мотоциклістів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, о 04:15 на автодорозі “Якторів – Глиняни” 17-річний водій мотоцикла ЯВА-350, житель с. Андріївка, Буського райну, не впорався з керуванням в наслідок чого з’їхав з дороги на узбіччя де перекинувся та загинув на місці події.

О 6:25, в с. Боянець Жовківського району, на автодорозі “Жовква-Червоноград”, водій легкового автомобіля “Opel”, особа якого встановлюється, здійснив зіткнення з мотоциклом під керуванням 20-рычного жителя с. Деревня Жовківського району, який загинув на місці події.