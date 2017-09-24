У лікарні Львова госпіталізовано 32 людей, які отруїлися копченою рибою з ринку «Привокзальний»

У львівські лікарні продовжують госпіталізувати людей, які отруїлися копченою рибою.

Як повідомила журналістам головний епідеміолог області Наталія Тімко, в інфекційній клінічній лікарні Львова з діагнозом «гостра кишкова інфекція» знаходиться 30 осіб, серед яких п’ятеро дітей, в лікарні Пустомит – двоє. Стан хворих близький до важкого. Вони скаржаться на підвищену температуру до 40 градусів, головний біль, блювоту, біль в животі, загальну слабкість, діарею, передає Главком.

Як повідомлялося раніше, у Львові до обласної інфекційної лікарні 23 вересня було госпіталізовано десятеро осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, перших пацієнтів почали госпіталізувати з 18.00 22 вересня.

Станом на 08.00 23 вересня, до лікарні вже госпіталізовано десятеро осіб, з них – одна дитина.

Всі постраждалі вживали в їжу рибу гарячого копчення, придбану в торговому павільйоні ринку «Привокзальний» у Львові.

Зазначається, що вони потрапляють до лікарні зі скаргами на підвищення температури, головний біль, блювоту, розлади шлунку.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

«Про ситуацію, що виникла і призвела до захворювання людей, повідомлено керівництво відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції», – додали у департаменті.