У гірському районі Львівщини третю добу тривають пошуки зниклого грибника

У Турківському районі Львівщини третю добу тривають пошуки зниклого 82-річного жителя райцентру, який 20 вересня пішов в ліс в урочище Шимінка, поблизу міста Турка, і не повернувся.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, до пошуків, які тривають третю добу, залучено рятувальників, працівників поліції і місцевих жителів.

Також, 22 вересня, о 22.25, надійшло повідомлення, що пішли в ліс по гриби в с. Брониця Дрогобицького району двоє місцевих жителів віком 49 та 80 років. Зв’язок з ними втрачено, чоловіки з лісу не повернулися. О 02:30 год. 23 вересня року оперативною групою ГУ ДСНС України у Львівській пошуки припинено у зв’язку з темною порою доби, відновляться 23 вересня світлої пори доби.