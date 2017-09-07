У центрі Львова відкриють велику парковку біля ринку «Вернісаж»

У Львові з 18 вересня розпочне працювати зона паркування біля «Вернісажу» на 73 паркомісця.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На цій зоні паркування буде нанесено розмітку, та встановлено 3 шлагбауми: 2 — на в’їзді, 1 — на виїзді. На виїзді буде здійснюватися оплата за користування парковокою, через касовий апарат касиром», – розповів прес-секретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

19 травня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про облаштування зони паркування біля ринку «Вернісаж». Тут буде об’єднано 4 парковки в одну закриту зону паркування. А саме, парковки на вул. Вірменська – 18 паркомісць, вул. Лесі Українки – 10 паркоміць, вул. Низький Замок – 20 паркомісць, вул. Театральна – 25 паркомісць.

Ціна паркування становитиме 8 грн. за годину.

Відповідно до Закону України 10% паркомісць (в даному випадку 7 місць), віддається безкоштовно для людей з інвалідністю, спричиненою ураженням опорно-рухового апарату.