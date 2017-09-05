Суд змінив запобіжний захід охоронцю Димінського

Апеляційний суд Львівської області сьогодні, 5 вересня, змінив запобіжний захід працівнику служби охорони львівського бізнесмена, президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрію Борщу із перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт.

За рішенням суду Борщ зобов’язаний з’являтися на виклики слідчих та судові засідання, йому заборонено спілкуватися з представниками потерпілої сторони, він повинен здати свій закордонний паспорт.

Франківський відділ поліції зобов’язали виконати рішення суду 5 вересня. У випадку не дотримання умов, йому буде змінено запобіжний захід.

Як повідомлялося, суд заарештував охоронця президента ФК «Карпати» Петра Димінського Андрія Борща на два місяці за підозрою у причетності до смертельної ДТП. Охоронця заарештували без права внесення застави. Відповідне рішення виніс Галицький райсуд Львова.

18 серпня у Львівській області в результаті ДТП за участю автомобіля власника ФК «Карпати» загинула жінка.

За даними поліції, водій автомобіля Mercedes, 43-річний львів`янин, скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району.

У результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

Водночас ЗМІ повідомляли, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» та телеканалу ZIK Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився в позашляховику охорони, але охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля Mercedes.