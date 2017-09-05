Стартував продаж квитків на матчі луганської «Зорі» у Лізі Європи

З 4 вересня розпочався продаж квитків на матчі луганської «Зорі» в рамках групового етапу Ліги Європи сезону 2017/2018.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, надійшли в продаж комплекти квитків на три домашні поєдинки «чорно-білих» на «Арені Львів», а саме: на ігри з «Естерсундом», «Атлетиком» і «Гертою». За умови придбання квитків одразу на три зустрічі – знижка 25%.

За результатами жеребкування «Зоря» гарантовано зіграє на «Арені Львів» три матчі Ліги Європи:

14 вересня о 22:05 год. Проти «Естерсунду».

19 жовтня о 20:00 год з «Атлетиком».

7 грудня о 22:05 год. з «Гертою».

Також уже доступні в продажі квитки на першу гру проти «Естерсунда», а перепустки на другий і третій поєдинки можна буде придбати після 14 вересня.

Пакети квитків на три матчі чи перший матч луганчан можна придбати в Інтернеті або в касах стадіону «Арена Львів».

Вартість квитків: 50/113, 70/158, 100/225, 150/338, 200/450, 250/563 грн. VІP – 2000/4500 грн.