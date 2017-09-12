Сьогодні в зоні АТО було поранено двох українських військовослужбовців

Сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зазначається, що після вчорашніх майже трьох десятків обстрілів українських позицій з різних видів гранатометів та мінометів сьогодні бойовики суттєво зменшили свою активність.

Так, від опівночі в районі проведення АТО зафіксовано 4 факти відкриття вогню з боку противника. З них один обстріл характеризується як неприцільний.

”Водночас навіть незначна активність ворога призвела до поранень наших бійців. Так, близько 7 ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомету біля Кримського два військовослужбовці української армії отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.