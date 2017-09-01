Слідчі Нацполіції провели додатковий огляд автомобіля Димінського

Слідчі Національної поліції провели додатковий огляд автомобіля почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції.

«Сьогодні, 31 серпня, слідчі Нацполіції за узгодженням з процесуальним керівником Генпрокуратури провели додатковий огляд автомобіля, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині. У цьому ДТП загинула жінка-водій іншого автомобіля», – сказано у повідомленні.

До проведення огляду авто були залучені фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – як біологи, так і фахівці-автотехніки.

Метою проведення додаткового огляду є розв’язання питань, які постали перед слідством під час розслідування цієї справи.

У рамках кримінального провадження призначено проведення низки експертиз. Серед них, зокрема молекулярно-генетична по вилучених об`єктах, дактилоскопічна, комп`ютерно-технічна, автотехнічна і трасологічна, судово-медична та інші.

Як повідомлялося, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes почесного президента футбольного клубу «Карпати» Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилами дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. У той же час родичі загиблої стверджують, що за кермом перебував сам Димінський.

23 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести ряд слідчих дій. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.

30 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що результати ДНК підтверджують, що охоронець, який взяв на себе провину за ДТП, не перебував за кермом автомобіля в момент аварії.