Синоптики прогнозують найближчим часом в Україні потепління до +30°.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

”Після різкого похолодання та дощової погоди в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечуватиме суху та сонячну погоду», – йдеться у повідомленні.

В результаті інтенсивного прогрівання повітря стовпчики термометрів піднімуться вдень до 30°, на півдні країни дещо вище.

Така погода утримається до середини наступного тижня.