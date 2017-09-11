Синоптики попереджають про зливи в Карпатах.

За даними Укргідрометцентру, завтра вдень у Карпатах сильний дощ, на заході країни грози.

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Разом з тим як повідомляється на сторінці гідрометцентру у Facebook, дощі завтра пройдуть також на Вінниччині та у західних областях.

”12 вересня в Україні буде мінлива хмарність. У західних та Вінницькій областях вночі без опадів, вдень помірні, в Карпатах сильні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 33°, у західних областях 18-23°”, – йдеться у повідомленні.

У Львові вночі без опадів, а вдень йтимуть короткочасні дощі. Температура вночі становитиме близько 15°, вдень 20-22° тепла.

Також синоптики прогнозують, що і Одесі 12 вересня день буде сонячним. Вночі 17-19°, вдень 26-28° тепла.

У Дніпрі завтра опадів не очікується. Вночі 15-17°, вдень 30-32° тепла.

У Харкові температура вночі становитиме 14-16°, вдень 27-29° тепла.

У Карпатах вночі 11-16°, вдень 16-21° тепла.

