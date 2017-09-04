Синоптики попереджають про грози і град у західних областях України

Український гідрометцентр оголосив на понеділок, 4 вересня, штормове попередження.

Про це йдеться на сторінці центру в Facebook.

“4 вересня у західних областях сильні, вночі місцями дуже сильні дощі, вранці та вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі. Протягом доби в західних областях, вранці та вдень в Україні, крім східних областей та Приазов’я, грози, місцями град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с”, – йдеться в повідомленні.

Температура вночі 11-16 °, на узбережжі морів 18-20 °; вдень 22-27 °, у південній частині місцями 28-32 °, у західних областях 13-18 °.

У Карпатах дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м / с. Температура вночі 7-12 °, вдень 9-4 °.