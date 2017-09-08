СБУ запобігла проведенню у Львові провокаційної акції російських спецслужб

Служба безпеки України запобігла проведенню у Львові провокаційної акції російських спецслужб за участі начебто ”матерів учасників АТО”.

Про це повідомляється на сторінці СБУ у соціальній мережі Facebook.

”Служба безпека України задокументувала та запобігла проведенню в нашій країні чергової, режисованої в Росії, фейкової акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні”, – йдеться у повідомленні.

”За задумом російської сторони, 6 вересня у Львові планувалося провести так звані «Збори матерів учасників АТО», під час яких піддати критиці державну політику, у першу чергу на сході України, та закликати до припинення антитерористичної операції на будь-яких умовах”, – поінформували у СБУ.

За даними спецслужби, ”організатор заходу, жителька Волині та одна з провідних функціонерів «Російського культурного центру», за російські кошти, найняла для участі пересічних громадян”.

Оперативники спецслужби задокументували, що «для «масовки» організатори найняли за 400 гривень майже сто пенсіонерів та студентів, які повинні були імітувати ролі родичів учасників АТО. «Жодного члена родини учасників АТО серед протестувальників не було», – наголошується у повідомленні.

”Служба безпеки України констатує, що чергова спроба створити «картинку» фейкового незадоволення українською владою для російських ЗМІ виявилися невдалою”, – заявили у СБУ.