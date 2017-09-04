СБУ провела обшуки в управлінні освіти Львівської міськради

Служба безпеки України спільно з поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури сьогодні, 4 серпня, провела слідчі дії в управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, підставою слідчих дій стала інформація про можливі порушення з боку окремих працівників міськради правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем.

«Також перевіряється інформація про надання стороннім особам доступу до інформаційних ресурсів, що є власністю держави. Зокрема, йдеться про базу персональних даних дітей та їх батьків для зарахування до дитячих садків за допомоги електронної черги», – зазначається у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 363 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем).

Слідчі дії тривають.

Натомість, начальник освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик сьогодні під час брифінгу повідомила, що «жодних обшуків в управлінні освіти не було».

«Жодних обшуків в управлінні освіти сьогодні не відбувалося. До нас з листом звернулися представники Служби безпеки України щодо надання копій документів, які стосуються електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів», – зазначила Зоряна Довганик.

Також Зоряна Довганик прокоментувала, що у вересні у місті будуть відкриті групи короткотривалого перебування для тих дітей, які не змогли цього року потрапити у дошкільні навчальні заклади.

«В цьому році ми мали значну кількість питань від тих батьків, яких діти не змогли потрапити на 2017 рік у дошкільний навчальний заклад. Це стосувалося невчасної реєстрації, це стосувалося того, що не завжди інформація, оскільки вона була неповною, була перенесена із старої бази у нову. З 1 вересня ми прийняли у садочки 7 тис. дітей. Ми опрацювали усі звернення батьків, при необхідності їхня заявка була перенесена до наступного року. Ті діти, які в цьому році не потрапили до дошкільних навчальних закладів, їхня електронна заявка автоматично перереєстровується на наступний рік. 3 тис. 800 дітей не потрапили у садочки. І на даний час ми працюємо над тим, аби створити групи короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вони зможуть відвідувати садочок в першій або в другій половині дня. І це дозволить прилаштувати на половину дня усіх дітей, які не потрапили у садочки. Такі групи короткотривалого перебування будуть створені в тих садочках, де немає можливості створити повноцінної групи», – додала Зоряна Довганик, повідомляє УНІАН.

Довідка. Обшук – це слідча дія, яка проводиться лише в рамках кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування злочину. Метою проведення цієї слідчої дії є виявлення та вилучення доказів, злочинно добутого майна або відшукання осіб, які розшукуються.

Суть обшуку фактично полягає в примусовому проникненні співробітників правоохоронних органів до житла чи будь-якого іншого об’єкту та проведення там пошуку і вилучення документів, предметів, грошей або виявлення розшукуваних осіб.