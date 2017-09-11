Саакашвілі заявляє, що його український паспорт вкрали поліцейські у пункті пропуску «Шегині»

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі стверджує, що українські прикордонники не захотіли взяти його паспорт для перевірки, прийняти його заяву до Державної міграційної служби, а потім поліцейські вкрали його паспорт, який він залишив в автобусі.

Про це Саакашвілі заявив на брифінгу у Львові.

«Я перейшов польський кордон з легальним українським паспортом, поляки його проштампували. Прийшов до українців, віддав паспорт, щоб вони або відмовили, або прийняли. Вони сказали: «Ми ваш паспорт не візьмемо». Тоді я кажу: «Візьміть заяву про захист». Теж не взяли», – зазначив Саакашвілі.

Разом з тим він додав, що легально перебуває в Україні.

«Коли люди мене внесли на руках в Україну – я лишив паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала мій паспорт. Де він – не знаю. Сьогодні зранку мій адвокат приніс у міграційну службу України мою заяву про захист від Української держави. Тобто, я зараз знаходжусь легально в Україні”, – заявив Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

За словами політика, він подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалось, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску ”Шегині”.

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.