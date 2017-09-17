Саакашвілі планує жити не у Львові, а на Черкащині, звідки здійснюватиме поїздки регіонами

Позбавлений українського громадянства екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі житиме у Черкаській області, звідки здійснюватиме поїздки регіонами України.

Про це він заявив на брифінгу біля Адміністрації президента України, передає УНІАН.

“Сьогодні вночі я знову їду (з Києва). Я облаштуюся в центрі України, у Черкаській області. Звідти їздитиму по всій Україні. 17 жовтня ми зберемося всі у Києві на підтримку реформ”, – сказав Саакашвілі.

Він уточнив, що йдеться про ряд реформ, зокрема створення антикорупційного суду, скасування недоторканності, ухвалення закону по імпічмент президента тощо.

Як запевнив Саакашвілі, він не претендує в Україні на будь-які виборні чи інші посади, однак готовий очолити рух реформаторів, які згодом увійдуть у виконавчу та законодавчу влади.

Як повідомлялося, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту й екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків, взяли в кільце Саакашвілі, депутатів, громадських діячів і буквально «внесли» їх на територію України.

Перші два дні перебування в Україні Саакашвілі перебував у Львові.

18 вересня Мостиський районний суд Львівської області почав розгляд адміністративної справи щодо незаконного перетину кордону Саакашвілі.