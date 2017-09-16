П’яний водій автобуса в’їхав у швидку, постраждало двоє людей

16 вересня приблизно о 11:00 у Пустомитах на вул. Шевченка п’яний водій автобуса в’їхав у машину швидкої допомоги.

Як поінформували у прес-службі ГУ НП у Львівській області, унаслідок ДТП постраждав водій швидкої та фельдшерка, яких доставили у лікарню, пише zaxid.net.

У момент зіткнення у салоні автобуса не було пасажирів

У водія автобуса зафіксували 2,0 проміле алкоголю. Як встановили поліцейські, автобус, за кермом якого був водій, є його власністю, у цей час пасажирів у салоні не було. Однак як уточнив співробітник поліції Ігор Зінкевич у Facebook, чоловік працює у автодорі.

Унаслідок ДТП водій автобуса не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.

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