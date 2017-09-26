Причиною масового отруєння людей у Львові став сальмонельоз – медики

Жительці Львова, яка приготувала та продавала на ринку «Привокзальний» рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння людей оголошено про підозру.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, що 48-річна жінка, достовірно знаючи, що порушені санітарні норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража, здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на ринку.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, станом на ранок 26 вересня, до медиків звернулося 63 особи, які відчули різке погіршення стану здоров‘я після вживання копченої риби придбаної 21 вересня на ринку «Привокзальний».

«До медиків за допомогою звернулося 63 особи, з них 7 дітей. П‘ятеро осіб відмовилися від госпіталізації, їх скеровано на амбулаторне лікування. Госпіталізовано 58 осіб, з них 6 дітей. Стан всіх пацієнтів – середньої важкості», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляє «Львівська газета», причиною отруєння копченою рибою у Львові стали бактерії сальмонели.

«Такими є результати бактеріологічних досліджень. Причина хвороби – сальмонела, яка потрапила в організм хворих внаслідок вживання риби. Внаслідок цього розвинувся сальмонелоз, з симптомами якого хворі поступили на лікування», – пояснив «Газеті» головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

За фактом масового отруєння людей поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.