Порошенко заявив, що не погодиться передати парламенту право обирати президента

Президент України Петро Порошенко наголошує, що ніколи не погодиться з пропозиціями відібрати у громадян право обирати президента і передати ці повноваження парламенту.

Про це Порошенко сказав, виступаючи у парламенті зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни, передає УНІАН.

Глава держави зазначив, що, ”незважаючи на російську агресію, ми не пішли на обмеження демократичних прав і свобод, не запровадили воєнного стану тоді, коли для цього були всі підстави”.

”Забезпечили значно якісніше функціонування парламентсько-президентської моделі, співпраці парламенту, уряду і президента. Якісніше, ніж це було у 2006–2010 роках”, – зауважив він.

Крім того, Порошенко зазначив, що жодного разу не скористався правом на припинення актів Кабінету міністрів з одночасним оскарженням їх у Конституційному суді.

”Та і до права вето вдавався не дуже часто”, – додав він.

Президент нагадав, що, вступаючи на пост, в інавгураційній промові наголосив на своїй відданості ідеї парламентсько-президентської республіки, а згодом ”сам поступився певними повноваженнями глави держави при голосуванні за поправки (до Конституції) з питань правосуддя та децентралізації”.

”Але я ніколи не погоджуся з пропозиціями забрати в людей право обирати президента і передати це право парламенту. Наголошую на тому, що обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій верховного головнокомандувача”, – підкреслив Порошенко.