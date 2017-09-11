Поліція Львівщини відкрила провадження за фактом подій на пункті пропуску «Шегині»

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за фактом вчорашніх подій поблизу пункту пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині».

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, слідчими ця подія кваліфікована за ознаками ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.

«11 вересня поліція Львівщини за фактом подій поблизу пункту пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині» внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

За вчинення цього кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

10 вересня, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ, під час інциденту постраждали 12 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє притягти до кримінальної відповідальності організаторів незаконного перетину польсько-українського кордону в пункті пропуску «Шегині».