Під час футбольного матчу між ФК «Прикарпаття» і ФК «Карпати» постраждало троє поліцейських

В Івано-Франківську за фактами порушень громадського порядку під час футбольного матчу між місцевою командою «Прикарпаття» та львівськими «Карпатами» поліція розпочала два кримінальні провадження.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області вчора, 20 вересня, на стадіоні «Рух» у Івано-Франківську після поразки львівської команди у першому таймі її вболівальники почали грубо порушувати громадський порядок, хуліганити, кидати фаєри. Матч було припинено, передає УНІАН.

«Відтак, у кінці гри, після програшних результатів «Карпат», фани почали сходити з трибун, подолавши огородження вийшли на поле та, застосовуючи піротехнічну продукцію, кидали камінням у правоохоронців, силоміць намагаючись прорвати «кордон» правоохоронців. Завдяки злагодженим діям правопорушення припинено», – йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що правопорушники заподіяли трьом працівникам поліції тілесні ушкодження. Інших звернень про потерпілих до поліції не надходило.

Публічний порядок і безпеку під час гри забезпечували майже 300 працівників підрозділів ГУНП в області, Управління патрульної поліції м. Івано-Франківськ, військовослужбовці Національної гвардії.

Допомагали і придані сили із числа громадських організацій.

«Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.3 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», – сказано у повідомленні.

Футбольний матч закінчився з рахунком 2:1 на користь футбольного клубу «Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ).