Пенсіонери та інваліди Львівщини оплачуватимуть половину вартості проїзду

Автотранспортні підприємства зобов’язали забезпечити перевезення пенсіонерів за віком з умовою оплати не більше 50 відсотків вартості проїзду на приміських маршрутах загального користування.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Рішення ухвалили з метою врегулювання перевезення пасажирів, які за соціальною ознакою користуються пільгами, та у зв’язку із відсутністю фінансування цієї статті витрат із держбюджету.

Інваліди ІІІ групи (загального захворювання) мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

В інший період інваліди ІІІ групи позбавлені права користуватися пільгами на транспорті, в тому числі і на приміських маршрутах.