Пенсіонер з Львівщини переправляв за кордон жінок для заняття проституцією

У пункті пропуску «Шегині» було затримано 69-річного мешканця міста Стрий Львівської області, який намагався переправити через кордон двох молодих українок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Німеччині.

Як повідомляє Департамент комунікації поліції Львівської області, затриманий особисто займався виготовленням закордонних біометричних паспортів потерпілим, оплачував їхню вартість, а також взяв на себе витрати, пов’язані з переміщенням дівчат закордон.

«Потерпілі – молоді жінки з Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26-ти років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області затримали зловмисника у порядку згідно ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.