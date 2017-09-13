Найбільша українська компанії експрес-доставки «Нова пошта» запустила онлайн-сервіс «Управління доставкою», який дозволяє вибрати спосіб безкоштовної доставки посилки з Китаю, повідомила прес-служба «Нової пошти» на сайті компанії.

«Метою сервісу «Управління доставкою» є вдосконалення клієнтського досвіду українців, які роблять онлайн-покупки в Китаї, а також збільшення вантажопотоку звідти в Україну», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що на сайтах китайських інтернет-магазинів немає можливості замовити доставку у відділення «Нової пошти», а онлайн-сервіс дасть змогу оформити доставку до відділення або за адресою.

«Невдовзі після оформлення замовлення в магазині клієнт отримає від компанії SMS-повідомлення з посиланням (на онлайн-сервіс). Перейшовши по ньому, потрібно ввести номер телефону, зареєстрований в особистому кабінеті на сайті китайського онлайн-магазину й отримати на нього 6-значний SMS-пароль. Далі можна вибрати зручний тип доставки – відділення чи адреса. Зробити це потрібно впродовж 24 годин після отримання SMS зі смартфона або іншого пристрою з доступом в інтернет», – пояснили в компанії.