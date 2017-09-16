НАЗК звинуватило у корупції і викликає на допит нардепа від Львівщини Добродомова

Національне агентство з питань запобігання корупції офіційно повідомило народного депутата Дмитра Добродомова про те, що запросила народного депутата особисто 20.09.2017 о 10 годині прибути до Національного агентства, з метою ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення, повідомляють на сайті НАЗК.

Під час проведення повної перевірки декларації Добродомова за 2016 рік на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції було виявлено адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною першою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності). Було складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата України.

Згідно з процедурою, протокол, після ознайомлення, буде передано на засідання Національного агентства, для прийняття рішення щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду, інформує «Форпост».