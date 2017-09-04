Нардепи від «Самопомочі» зустрічатимуть Саакашвілі на українсько-польському кордоні

Народні депутати України від партії «Самопоміч» 10 вересня зустрічатимуть Міхеїла Саакашвілі на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Самопоміч», міський голова Львова Андрій Садовий.

«10 вересня мої однопартійці – Ірина Подоляк, Єгор Соболєв, Роман Семенуха, Семен Семенченко та Павло Костенко будуть на КПП “Краківець”, аби проконтролювати дотримання Закону та Конституції України щодо Міхеїла Саакашвілі», – повідомив Садовий.

Він також наголосив, що «потрібно вміти визнавати свої помилки. Я дуже сподіваюсь, що до моменту прибуття пана Саакашвілі до України, Президент Петро Порошенко зуміє виправити своє непродумане рішення і 10 вересня не стане днем ганьби для країни».

Садовий зазначив, що «ми не боремось за політика Саакашвілі. Ми захищаємо грубо порушені права громадянина України. Бо завтра те ж саме зроблять і з нашими з вами правами. А Міхеїла я з радістю чекатиму у Львові на каві. У нього тут багато друзів і повага людей».