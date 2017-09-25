Надзвичайники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

У зв’язку з сильними дощами на річках західної України очiкуються пiдвищення рiвнів води без негативних наслідків.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Український гідрометценр.

Так, 25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкуються пiдвищення рiвнів води на 0,3-1,0 м.

У мiсцях проходження сильних злив буде формуватись значний мiсцевий стiк; на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Також 25 вересня очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над рiвнями 23 вересня на 08:00:

на притоках Днiстра (Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0, -0,6 м;

ділянці Днiстра Галич-Залiщики на 0,5-1,5 м.

У другiй половинi доби 25 вересня на р. Днiстер в створi гідропоста Залiщики (Тернопольска обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 450-500 см над нулем поста.

25 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до + 25°.