Нацрада оголосила попередження телеканалу ZIK і перевірятиме ”Люкс ФМ”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження телеканалам ТВі (ТОВ «Інфо24», Київ) – через відсутність супутникового мовлення і ZIK (ТРК «Міст ТБ», Львів) – через порушення стосовно технічних параметрів, а також ТРК «Град» (Одеса) в зв’язку з показом фільмів із простроченими прокатними посвідченнями.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання ”Детектор медіа”.

Нацрада запрошувала керівника або уповноваженого представника ТОВ «Інфо24» (телеканал ТВі) на своє засідання для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки, однак ніхто не з’явився.

За словами голови Нацради Юрія Артеменка, ТВі мовить в інтернеті, але не мовить на супутнику, через що Нацрада визнала наявність порушення і оголосила ТОВ «Інфо24» попередження.

Нагадаємо, телеканал ТВі раптово припинив мовлення в червні 2015 року. З кінця 2014 року близько 200 співробітникам телеканалу і журналістам заробітна платня виплачувалася частинами та із затримками, а за останні кілька місяців роботи людям взагалі не заплатили. Існуючі рішення суду щодо погашення заборгованості по заробітній платні керівництво «Інфо24» ігнорує. Наразі від телеканалу лишився тільки сайт і сторінка у Facebook.

Натомість представник Одеської ТРК «Град» був присутній на засіданні Нацради і пояснював показ телекомпанією фільмів із простроченими прокатними посвідченнями плутаниною, спричиненою в комп’ютерах ТРК вірусом Petya. Хоча, за його словами, комп’ютери були захищені і майже не постраждали внаслідок потужної кібератаки 27 червня, саме в даних щодо термінів прокатних посвідчень фільмів чомусь стався збій.

З цих же причин, через прострочення прокатних посвідчень фільмів, оголошено попередження ще одній одеській телерадіокомпанії – ТОВ «ТРК «Лаванда».

Нацрада також ухвалила рішення про призначення позапланових перевірок діяльності ПрАТ ”Радіокомпанія Люкс” (”Люкс ФМ”) – щодо дотримання квот на пісні українською мовою, ПАТ «НСТУ» – через відсутність 5 серпня, у День пам’яті з нагоди 80-роковин «Великого терору», на екрані палаючої свічки, ТОВ «Ньюс Нетворк» – через відсутність інформації про День пам’яті. Своєю чергою на каналі «Ньюс Нетворк» «Детектору медіа» повідомили, що інформація про вшанування пам’яті жертв Великого терору 5 серпня була в ефірі.

