Нацбанк України не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайства

Національний банк України не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайства.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum, повідомляє Укрінформ.

«Світові регулятори не заклопотані якоюсь загрозою криптовалют через їх маленький об’єм. Вони стурбовані лише тим, що люди можуть втратити гроші (інвестуючи в них) і шахрайством, яке може бути з ними… Ми можемо сказати що це точно не валюта, тому що немає центрального емітента. І ми не можемо визнати це платіжним засобом», – сказав він.

Чурия підтримав голова НКЦПФР Тимур Хромаєв: «Немає ніякого інформаційного супроводу, немає ніякого захисту прав інвесторів».