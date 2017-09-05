На залізничному вокзалі затримано патрульних поліцейських, які грабували подорожуючих

На центральному залізничному вокзалі Києва 5 вересня вночі було проведено спецоперацію із затримання 5 працівників патрульної служби, які тривалий час здійснювали напади на подорожуючих громадян та пограбування.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, ці працівники поліції під час несення служби на території вокзалу під різними приводами доставляли до поліцейського приміщення громадян, які подорожували або перебували напідпитку. Застосовуючи щодо затриманих спецзасоби (кайданки, сльозогінний газ), а також фізичне насильство, поліцейські грабували їх. Зазвичай здобиччю зловмисників ставали гроші, мобільні телефони та інші цінні речі.

Встановлено причетність зловмисників до щонайменше 10 нападів на громадян, скоєних з березня по вересень поточного року.

У ході негласних слідчих дій задокументовано факти «дахування» цими поліцейськими кишенькових злодіїв з подальшим перерозподілом викрадених коштів.

Затримання працівників поліції відбулося під час вчинення ними чергового пограбування громадянина на вокзалі.

Усім затриманим правоохоронцям оголошено про підозру за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.