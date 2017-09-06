На Яворівському полігоні Львівщини 11 вересня стартують військові навчання “Швидкий тризуб”

Міжнародне навчання Rapid Trident-2017 (”Швидкий тризуб”) проходитиме у Львівській області з 11 по 23 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

”З 11 по 23 вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (МЦМБ) Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район Львівської області) проходитиме українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2017», участь у якому візьмуть понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу”, – йдеться у повідомленні.

Церемонія відкриття навчання розпочнеться о 9.00 11 вересня у військовому містечку «Центральне».