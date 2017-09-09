На Яворівський полігон прибули військові Молдови для участі у навчаннях «Швидкий тризуб»

Підрозділ військових Збройних сил Молдови 8 вересня прибув до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) для участі у міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2017.

Про це повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Він зазначив, що наразі з Молдови прибуло близько 60 військових, також прибувають військові з інших країн-учасниць навчань.

Як повідомлялося, раніше президент Молдови Ігор Додон призупинив рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні.

Прем`єр-міністр Павло Філіп наголосив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.

Офіційно навчання Rapid Trident-2017 розпочнуться 11 вересня в селі Старичі Яворівського району Львівської області. У них візьмуть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу.