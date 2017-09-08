На Львівщину їде Президент України

Президент України, Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко наступного тижня приїде на Львівщину.

Про це повідомляє Гал-інфо з посиланням на власні джерела.

Петро Порошенко відвідає Яворівський полігон, де наступного тижня розпочнуться найбільші міжнародні військові навчання Rapid Trident-2017.

Щоправда, Президент не буде присутній на відкритті навчань, яке заплановане на понеділок, 11 вересня.

Його приїзд планують орієнтовно на 14 вересня.

Нагадаємо, що Петро Порошенко приїздив на Львівщину 30 серпня.