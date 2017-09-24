На Львівщині знайшли мертвою 9-річну дівчинку, яку розшукували відучора

На Львівщині 9-річну дівчинку, яку розшукували з вчорашнього вечора, сьогодні знайшли мертвою у рові неподалік села де вона проживала.

Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, 23 вересня до Кам’янка-Бузького відділу поліції звернулася жителька одного із сіл району, яка повідомила, що близько 18.00 пішла з дому і зникла її 9-річна донька.

До пошуків школярки залучалися працівники поліції, рятувальники, місцеві жителі.

Сьогодні, 24 вересня, дитину було знайдено мертвою в рові неподалік села. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини загибелі дівчинки.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

Як повідомив на сторінці громадської організації «Варта 1» депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «23 вересня в селі Тишиця Кам’янка-Бузького району, близько 18.00, вийшла з дому та не повернулася 9-річна дівчинка. Станом на 12.00 24 вересня, знайдено тіло дівчинки без ознак життя. Дівчинку знайшли в лісі, тіло знаходилось в ямі глибиною більше двох метрів. Причина смерті невідома».

Як стало відомо з власних джерел, дівчинка виховувалася у багатодітній сім‘ї.