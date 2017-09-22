На Львівщині завершилося військове навчання Rapid Trident-2017

Сьогодні, 22 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області завершилося українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident-2017 («Стрімкий тризуб-2017»).

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, на церемонії закриття, яка відбулася на стадіоні військового містечка «Центральне», вишикувалися військовослужбовці усіх країн, які брали участь у цьогорічних маневрах.

Звертаючись до учасників навчання, співкерівник від української сторони полковник Сергій Літвінов наголосив, що завдяки дружнім відносинам з іноземними партнерами військовослужбовці Збройних сил України мають можливість підвищити свій професійний рівень за найкращими світовими стандартами, а також поділитися власним бойовим досвідом.

”Два тижні навчання були сповнені подій, що вимагали від нас вміння швидко приймати рішення та брати на себе відповідальність, невпинно здобувати нові знання та практичні навички, діяти разом та пліч-о-пліч йти до нашої спільної мети. Мета ця залишається незмінною – навчитись професійно виконувати свій обов’язок як справжні захисники та воїни, досягати повного порозуміння та навчитись діяти спільно в інтересах миру та безпеки в усьому світі”, – підкреслив Літвінов.

В свою чергу співкерівник навчання від Збройних сил США полковник Девід Джордан подякував усім учасникам навчання за їхню активну участь та вагомий внесок у розвиток партнерства між арміями країн-учасниць. ”Найбільша цінність таких навчань — це те, як ми застосовуватимемо набутий досвід та знання в подальшому. Тож, закликаю кожного з вас проаналізувати те, чого ви навчились тут, та інтегрувати отримані навички у майбутні навчальні сценарії, щоб кожні наступні навчання були більш складними та корисними”, – сказав Джордан.

В урочистій обстановці військовослужбовці ЗСУ, а також американські солдати під гімни обох країн спустили зі щогл Державні прапори України та США. Кожен учасник багатонаціональних маневрів отримав іменні сертифікати. Окрім того, співкерівники навчання нагородили кубками переможців товариського футбольного турніру, який відбувся минулими вихідними. Так, зокрема, кубком за перше місце була нагороджена команда 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Друге місце посіла футбольна команда контингенту ЗС Республіки Молдова. Кубок за почесне третє місце отримали курсанти Національної академії сухопутних військ.

Як відомо, у Rapid Trident-2017 взяли участь близько 2500 військовослужбовців з 15 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучалися військовослужбовців з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії.

Метою серії навчань Rapid Trident-2017 було запровадження у ЗСУ передового досвіду армій провідних країн світу, обмін професійними навичками, покращення рівня взаємодії між штабами і підрозділами сухопутних військ України, США, армій країн-учасниць й партнерів НАТО, а також членів програми «Партнерство заради миру».

Впродовж першого тижня навчання військовослужбовці з різних країн, котрі брали участь у командно-штабній фазі, відпрацювали низку завдань з підготовки операції та керівництва підрозділами для виконання покладених на них завдань. Водночас на навчальних ділянках полігону тактичні підрозділи ЗСУ та країн-учасниць вдосконалювали свої знання та навички з виконання основних елементів ведення бойових дій в умовах збройних конфліктів сучасності. Згодом, під час активної фази навчання, на різних ділянках полігону тактичні підрозділи ЗСУ та іноземних країн виконували навчально-бойові завдання, які були передбачені сценарієм та урізноманітнювались неочікуваними ввідними. Військовослужбовці відпрацьовували, зокрема, питання оборонних дій за різних умов, вчились ефективно протидіяти ворожим розвідувально-диверсійним діям, забезпечували десантування вантажів, несли службу на блокпостах, здійснювали патрулювання й конвоювання, діяли у нестандартних ситуаціях, співпрацювали із місцевим населенням.