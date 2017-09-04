На Львівщині у вихідний день загинуло двоє пішоходів

На Львівщині у неділю, 3 вересня, внаслідок ДТП загинуло двоє пішоходів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 вересня о 21:38 в м. Стрий, на вул. Сколівська, 57-річний водій легкового автомобіля “Опель Кадет”, житель м. Стрий, здійснив наїзд на 45-річного пішохода, місцевого жителя, який переходив дорогу в невстановленому місці. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Цього ж дня, 3 вересня, о 20:00 в смт. Лопатин, Радехівського району водій автомобіля “ВАЗ” білого кольору, невстановленої моделі, особа водія встановлюється, здійснив наїзд на 38-річного пішохода, жителя смт. Лопатин, Радехівський району, якій внаслідок події отримав політравми, переломи обох кінцівок. Потерпілого доставлено в Лопатинську РЛ, звідки в Радехівську ЦРЛ, де від отриманих травм він помер.