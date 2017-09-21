На Львівщині сьогодні прогнозують зливи

21 вересня, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології, на території області хмарна погода. Вдень короткочасні дощі, подекуди сильні. Грози. Вітер північний, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вдень 12 – 17°С тепла.

Упродовж 21 – 22 вересня у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на рiчках басейнів Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м.

При дуже сильних дощах впродовж 21 вересня можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селей, інформує ГУ ДСНС у Львівській області.