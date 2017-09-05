На Львівщині сьогодні прогнозують грози з градом і сильні пориви вітру

103 Tweet Share 05.09.2017 | 09:14 | За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову 5 вересня очікуються пориви західного вітру 17 – 22 м/с, вдень місцями сильні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16° тепла. 6 вересня синоптики прогнозують часом дощ, вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18° тепла. 7 вересня прогнозується вночі та вранці часом дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 16 – 21° тепла. <a href='http://ads.lvivnews.info/adclick.php?n=a37934fd' target='_blank'><img src='http://ads.lvivnews.info/adview.php?what=zone:6&n=a37934fd' border='0' alt=''></a>