На Львівщині сьогодні прогнозують грози і град

У Львівській області сьогодні, 3 вересня, хмарна погода, часом дощ. Вітер північний, 2-6 м/с. Температура повітря 9 – 13° тепла. Хмарно, часом дощ, вранці та вдень сильний.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА з посиланням на прогнози синоптиків.

«Подекуди грози, град. Вранці слабкий туман. Вітер північний 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вдень 14 – 19° тепла. За період з 08:00 год. 2 вересня до 03:00 год. 3 вересня випало опадів: Мостиська – 0,4 мм, Турка – 6,0 мм, Славське – 2,0 мм», зазначається у повідомленні.