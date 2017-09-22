На Львівщині СБУ затримала на хабарі слідчого Нацполіції

Слідчого Миколаївського відділення Стрийського відділу Нацполіції 21 вересня затримали на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі відомства, зловмисник через адвоката-посередника вимагав від місцевого мешканця, підозрюваного у шахрайстві, десять тисяч гривень за закриття кримінального провадження.

Оперативники спецслужби затримали старшого лейтенанта поліції у приміщенні відділення під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.