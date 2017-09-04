На Львівщині правоохоронці вилучили велику партію гашишу на 10 млн грн

У пункті пропуску «Рава-Руська» (Львівська область) оперативники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та митниками виявили і вилучили майже 60 кг гашишу вартістю майже 10 млн грн за цінами «чорного ринку».

Як повідомляє прес-центр СБУ, контрабанду наркотиків правоохоронці виявили у розбитому автомобілі, який на евакуаторі намагалися ввезти в Україну.

«Виявлено майже 60 кг гашишу, розфасованого у поліетиленові брикети. Вантаж, орієнтовною вартістю майже 10 млн грн за цінами «чорного ринку» супроводжували четверо іноземців», – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, одному із затриманих вже повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.